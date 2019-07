Controlli Guardia Costiera di Soverato, due denunce e tre sanzioni

Proseguono i controlli afferenti all’operazione “Mare Sicuro” e condotti in questi giorni dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e dall’Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina che, insieme, hanno elevato tre sanzioni amministrative per la mancanza del servizio di salvamento previsto per gli stabilimenti balneari.

Per quanto concerne invece le spiagge libere e le aree demaniali in genere, gli uomini della Guardia Costiera hanno deferito due persone per occupazione abusiva di suolo marittimo.

Sul fronte della pesca i servizi eseguiti su disposizione del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato si riferiscono soprattutto al rispetto delle distanze minime dalla costa per la navigazione con le unità da diporto che è di 100 metri in caso di scogliere a picco sul mare e 150 metri dove vi siano spiagge.

Infine, permangono i divieti di pesca, anche con canna, nelle aree e nei periodi riservati alla balneazione.