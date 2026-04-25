Controlli in un laboratorio di analisi, denunce e sanzioni

I Carabinieri della locale stazione – con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cosenza – hanno effettuato un mirato servizio ispettivo presso una struttura operante nel settore delle analisi cliniche nel territorio di Petilia Policastro.

Nel corso dell’attività sono emerse diverse irregolarità: dalla mancata effettuazione delle visite mediche obbligatorie per il personale dipendente, risultate scadute con conseguente deferimento del responsabile e contestuale elevazione di sanzioni amministrative, alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui l’assenza della prescritta segnaletica, anch’essa sanzionata.

Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno inoltre proceduto all’acquisizione di documentazione sanitaria relativa alle attività svolte dalla struttura, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.