Controlli movida a Catanzaro, tre locali sanzionati per musica oltre l’orario consentito

Raffica di controlli della Questura di Catanzaro nel weekend nei principali punti di aggregazione della movida del capoluogo, dopo le ripetute risse avvenute le scorse settimane in prossimità degli esercizi commerciali maggiormente frequentate dai giovani.

Nel corso dell’attività condotta da personale della Squadra Mobile, Squadra di Polizia Amministrativa ed Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono stati controllati 95 autoveicoli ed identificati 193 soggetti, dei quali 28 con precedenti di polizia e 6 minori.

Inoltre, sono stati eseguiti 9 controlli a persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari ed effettuate due perquisizioni volte a verificare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione ed una perquisizione al fine di accertare il possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel corso della stessa attività sono stati controllati quattro esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, di cui tre sanzionati per violazione all’Ordinanza del Sindaco di Catanzaro n. 99 del 14.11.2025 in quanto effettuavano emissioni sonore ad alto volume oltre l’orario consentito.

La Questura invita ancora una volta i gestori degli esercizi commerciali al rispetto della normativa vigente, sottolineando che il reiterarsi delle irregolarità constatate può comportare l’applicazione di sanzioni accessorie quali la sospensione dell’attività.