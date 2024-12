Controlli nei frantoi, sequestrato un opificio oleario senza autorizzazioni

Proseguono le attività di controllo dei carabinieri presso i frantoi oleari della provincia di Catanzaro, al fine di contrastare eventuali illeciti nello svolgimento dell’attività di opificio e verificare la corretta gestione di acque di vegetazione e sanse umide prodotte dalla molitura delle olive.

Nei giorni scorsi i carabinieri della specialità forestale dei Nuclei di Lamezia Terme e Nocera Terinese, hanno denunciato all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, il titolare di una impresa che gestiva un opificio oleario all’interno di un capannone industriale sito in Lamezia Terme, in assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali e senza alcun permesso per lo scarico dei reflui prodotti.

I militari hanno constatato l’esercizio in atto della lavorazione di olive, ponendo quindi sotto sequestro l’intera struttura adibita illecitamente a frantoio, il piazzale esterno – per una superficie totale di oltre 1000 metri quadrati – oltre alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività.