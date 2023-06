Controlli nel catanzarese per guida in stato di ebbrezza, sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina (CZ), nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale finalizzati alla prevenzione del fenomeno delle “stragi del sabato sera”, hanno dato grande impulso all’azione di contrasto ai comportamenti di maggiore pericolo, quali la guida in stato di ebbrezza alcolica, intensificando i controlli in corrispondenza delle principali arterie stradali sia cittadine che extraurbane, con particolare attenzione alla S.S. 106.

Nello specifico, solo nel corso delle verifiche effettuate nell’arco della nottata tra sabato 16 e domenica 17 giugno, in cui sono stati controllati 54 veicoli ed identificate 76 persone, gli accertamenti effettuati mediante etilometro hanno consentito di appurare la positività all’alcol di due conducenti, una donna 41enne di Petronà ed un uomo 25enne di Crotone, a cui è stato riscontrato un tasso alcolemico rispettivamente di 0,87 e 0,85 g/l.

Per tale violazione, il Codice della Strada, prevede oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, delle pene che consistono nell’arresto fino a 6 mesi e nell’ammenda da euro 800 a euro 3.200, con sanzioni raddoppiate nel caso in cui il conducente provochi un incidente.

All’accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

Al riguardo, si ribadisce come i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina siano particolarmente impegnati nel contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, sia attraverso i quotidiani e continui controlli alla circolazione stradale con apparato etilometrico, sia attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ed in particolare ai più giovani.

È risaputo infatti che la capacità di guida, soprattutto in termini di attenzione e concentrazione, è influenzata negativamente dall’assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti.