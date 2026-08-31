Controlli nel soveratese, cinque patenti ritirate e sanzioni per oltre 3.800 euro

Proseguono a pieno ritmo i servizi preventivi di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri di Soverato nelle aree a maggiore concentrazione turistica.

Nella giornata del 24 agosto scorso, i militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato hanno condotto un’ampia operazione finalizzata a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso delle attività, i militari sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolta un’autovettura condotta da una studentessa 23enne, residente nel soveratese.

Sottoposta agli accertamenti etilometrici subito dopo l’incidente, la giovane è risultata positiva all’etanolo con un valore al di sopra della norma. Il bilancio complessivo del dispositivo di controllo, composto da una ventina di Carabinieri, ha portato alla identificazione di 87 persone, al controllo di 45 veicoli, all’elevazione di 23 verbali al Codice della Strada per un importo di sanzioni pari a 3.845,00 euro.

I controlli effettuati hanno, altresì, determinato il sequestro amministrativo di 3 veicoli, il ritiro di 5 patenti, e la decurtazione di 94 punti-patente in totale.

I controlli straordinari da parte dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle zone di maggior afflusso per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e garantire la tutela di residenti e turisti.