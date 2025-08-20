Controlli stradali: denunce, sanzioni per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente

Durante il periodo di Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio calabrese per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi, soprattutto alla guida indotti dall’assunzione di alcol e sostanze che mettono a rischio la vita dei guidatori e delle altre persone, automobilisti e pedoni.

Il Ferragosto rappresenta tradizionalmente un momento di festa e aggregazione, ma purtroppo anche un periodo in cui si registrano comportamenti a rischio.

Proprio per questo motivo, i Carabinieri della Compagnia di Locri hanno predisposto un dispositivo straordinario di controllo, volto a prevenire incidenti e a garantire la tranquillità di residenti e turisti.

Nel dettaglio di questa attività i militari hanno identificato numerose persone e sottoposto a verifica diversi veicoli. In particolare, tre cittadini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Per altri due automobilisti, invece, è scattata la sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente.