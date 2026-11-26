Prosegue senza sosta l’attività di controllo e prevenzione svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (PAS) della Questura di Catanzaro, nell’ambito delle competenze in materia di passaporti, armi e autorizzazioni di polizia.

Nel corso di una serie di controlli amministrativi effettuati presso esercizi di oreficeria, attività di compro oro, sale giochi, VLT e agenzie di scommesse, sono state riscontrate diverse irregolarità, per le quali sono state contestate le previste violazioni e applicate le relative sanzioni.

Particolare attenzione è stata rivolta al settore dei giochi e delle scommesse, ambito nel quale l’attività di vigilanza assume una fondamentale rilevanza anche ai fini della tutela dei minori, per prevenire l’accesso dei più giovani al gioco e contrastare possibili situazioni di illegalità e di esercizio non autorizzato.

Il rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni che regolano queste attività rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per garantire ambienti sicuri e impedire che i minori siano esposti ai rischi connessi al gioco.

In particolare, a Catanzaro Lido è stata accertata la presenza di un preposto all’interno di un’agenzia di giochi e scommesse privo della preventiva autorizzazione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. A Stalettì, invece, nell’ambito di un controllo effettuato congiuntamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata individuata un’attività di giochi e scommesse esercitata in assenza delle prescritte licenze di polizia.

In un ulteriore e distinto controllo, sempre a Catanzaro Lido, sono state riscontrate violazioni delle prescrizioni imposte in sede di rilascio della licenza, nonché della normativa regionale che disciplina gli orari di chiusura degli esercizi nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento, le cosiddette new slot. La normativa prevede, salvo eventuali disposizioni comunali più restrittive, la sospensione dell’attività dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00.

Parallelamente all’attività di vigilanza sul territorio, prosegue l’intenso lavoro degli uffici della Divisione PAS per l’acquisizione, l’istruttoria e la verifica delle istanze finalizzate al rilascio delle licenze di polizia di competenza dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, nonché dei passaporti e delle licenze di porto di fucile.

Proprio nell’ambito di quest’ultima attività, sono state avviate sei procedure di diniego nei confronti di altrettante richieste di rilascio della licenza di porto di fucile, a seguito della rilevazione di carenze nei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

I controlli in materia di armi rivestono un ruolo fondamentale nella salvaguardia dell’incolumità delle persone e della sicurezza collettiva, attraverso un’attenta e rigorosa valutazione dei requisiti soggettivi dei richiedenti, che comprende l’assenza di condanne ostative e di misure di prevenzione o sicurezza, l’esame delle frequentazioni e l’accertamento dell’affidabilità e dell’idoneità del soggetto, al fine di evitare che le armi vengano affidate a persone che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per sé o per gli altri.

L’attività della Divisione PAS si inserisce, dunque, in un più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza che persegue obiettivi fondamentali: tutelare i minori dai rischi connessi al gioco, garantire che le attività economiche operino nel rispetto delle regole e impedire che le armi vengano affidate a persone non adeguatamente affidabili. Un impegno costante che, attraverso i controlli sul territorio e l’attenta istruttoria delle istanze, mira a prevenire situazioni di pericolo e a garantire la sicurezza dei cittadini e della collettività.