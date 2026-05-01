Controlli sulla filiera della pesca, sequestrati 28 kg di prodotti ittici senza tracciabilità

Continua l’attività di controllo sulla filiera della pesca da parte della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone, impegnata a garantire il rispetto della normativa vigente lungo tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti ittici.
Nel corso di recenti verifiche effettuate nel Comune di Crotone, i militari della Guardia Costiera, in collaborazione con la Polizia locale, hanno concentrato l’attenzione sui venditori al dettaglio, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei prodotti destinati alla vendita.
Durante i controlli è stato individuato un venditore ambulante in possesso di 28 chilogrammi di prodotti ittici appartenenti a diverse specie, esposti per la vendita senza alcuna documentazione che ne attestasse la provenienza.
Il pescato è stato sottoposto a sequestro e successivamente distrutto in quanto privo dei requisiti di tracciabilità previsti dalla legge.
Al trasgressore è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro per la violazione della normativa di settore.