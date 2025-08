Controlli sulla “mala movida”: quattro denunce e sanzioni per oltre 6.500 euro

Sanzioni per oltre 6.500 euro e denunce a vario titolo quelle emesse dai carabinieri della Compagnia di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, che nel corso dello scorso fine settimana hanno intensificato la presenza sul territorio prestando maggiore attenzione alola sicurezza stradale nelle ore notturne.

Sono state 4 le denunce a piede libero alla competente Procura della Repubblica per la guida in stato di ebrezza a cui si è aggiunto il ritiro della patente per i trasgressori, e l’emissione di una sanzione accessoria dell’ammenda per un ammontare complessivo di circa 4.000 euro. Ma non è tutto.

Tra le infrazioni più ricorrenti constatate dai militari anche il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, per i conduttori di motocicli, l’uso del telefono cellulare alla guida, oltre ad altre condotte irregolari che possono causare incidenti come, ad esempio, il sorpasso lungo la striscia continua.

Tra le sanzioni anche quelle relative alla circolazione senza avere la copertura assicurativa fino alla sosta non consentita. In tutti questi casi l’importo delle ammende è arrivato a 2.500 euro.

I militari, oltre a sanzionare le condotte illecite, hanno dialogato con i cittadini, richiamando l’attenzione sul valore della prevenzione e sulla responsabilità individuale nella guida.