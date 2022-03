“La collaborazione a scuola si ottiene con l’empatia, non con il FIS, solo con una adeguata capacità di comunicazione e una leadership diffusa si può gestire un sistema complesso come la scuola”.

Lo ha affermato Antonello Giannelli, presidente nazionale di Anp (Associazione nazionale presidi) nel corso di un convegno sul tema “La Dirigenza tra emergenza e responsabilità”, tenutosi nella sala conferenze dell’Istituto professionale Einaudi di Lamezia, guidato dalla dirigente scolastica Rossana Costantino, presenti anche il Direttore generale dell’Usr Calabria, Antonella Iunti, il presidente regionale Anp, Franco Sacco, la vicepresidente nazionale, Mafalda Pollidori e il presidente provinciale Anp, Domenico Servello.

L’incontro, al quale hanno partecipato numerosi esponenti del mondo della scuola, presidi e docenti provenienti da varie parti della regione, è stato molto apprezzato sia per l’interesse dei temi affrontati, sia perché è stato un’occasione di incontro e di confronto in presenza, dunque ha rappresentato il ritorno alla normalità, sia pur nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.

Una mattinata all’insegna della socialità, organizzata con cura dallo staff operativo dell’Einaudi, in un contesto scolastico-congressuale di qualità, in cui anche gli studenti addetti ai servizi accoglienza, buffet e assistenza si sono distinti per professionalità e competenza.

Gli interventi dei relatori hanno offerto interessanti spunti di riflessione, spaziando dalla complessità del sistema scolastico, alla gestione dell’emergenza all’importanza della leadership dirigenziale in uno scenario sociale in continuo cambiamento, senza tralasciare il rilevante ruolo del middle management, tema, quest’ultimo, su cui Anp conduce da tempo una battaglia ideologica, per ottenere il riconoscimento delle figure che afferiscono allo staff dirigenziale.

L’intervento del direttore generale dell’Usr Calabria, Antonella Iunti, ha messo in risalto la complessità del ruolo del dirigente scolastico, “soprattutto in Calabria – ha detto- dove si dovrebbe parlare di emergenze, più che di emergenze, in quanto il Covid – ha sottolineato-è solo uno dei molti problemi che quotidianamente affrontano le scuole, specialmente quelle di “frontiera”, maggiormente a rischio di dispersione scolastica e di perdita di autonomia. Da quando ho assunto la direzione dell’Ufficio scolastico regionale- ha detto Iunti- ho sempre più contezza di queste difficoltà esistenti nella scuola calabrese, dove bisogna lavorare per rafforzare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni e si deve puntare sul confronto e sul lavoro di squadra, nel rispetto dei ruoli. E’ importante che l’interlocuzione tra i lavoratori e l’Amministrazione- ha aggiunto- sia improntata alla trasparenza e alla fiducia”.

Antonello Giannelli ha, quindi, affrontato il tema della complessità del sistema scuola. Attraverso modelli di riferimento mutuati dalla fisica, come la teoria della complessità e il comportamento emergente, il presidente di Anp ha rappresentato la scuola come un sistema sociale complesso, il cui funzionamento è frutto dell’interazione complessiva dei singoli componenti. “Come avviene in ogni sistema complesso – ha detto Giannelli- il tutto è maggiore della somma delle singole parti, Per comprenderne il funzionamento, quindi, non basta l’analisi delle singole componenti prese singolarmente, ma si deve studiare l’interazione “in toto” dei comportamenti e delle reciproche interazioni. Ecco perché- ha sottolineato, il ruolo del dirigente scolastico non è quello del manager, ma del leader”. Giannelli ha rimarcato, quindi, l’importanza della comunicazione empatica, come mezzo di condivisione efficace, più di qualsiasi nozionismo o tecnicismo, per favorire la responsabilizzazione e il coinvolgimento dell’organizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali”.