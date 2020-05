La seduta del consiglio comunale di Soverato, in programma per giorno 7 Maggio 2020 alle ore 15:30, in virtù delle disposizioni governative vigenti e considerato il particolare momento di emergenza sanitaria, si terrà a porte chiuse, con l’adozione di tutte le misure precauzionali previste.

La seduta del succitato consiglio sarà trasmessa in diretta streaming sul sito : www.comune.soverato.cz.it