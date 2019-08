Cooking show del grande chef internazionale Francesco Mazzei nel borgo dei vasai di Gerocarne

Saranno utilizzati i manufatti in terracotta dei vasai di Gerocarne nell’attesissimo cooking show del grande chef internazionale Francesco Mazzei che, sul palco della festa patronale di San Rocco, per le migliaia di persone presenti, preparerà alcuni piatti tipici della tradizione culinaria calabrese.

Lo chef giurato di Masterchef BBC, testimonial straordinario nel mondo dei prodotti e della cucina della nostra terra, utilizzerà una selezione di eccellenze agroalimentari del territorio, creando per l’evento un piatto particolare che evidenzi la forza e il trasporto emozionale del gusto calabrese.

Un’idea vincente, voluta dal sindaco Vitaliano Papillo, che vuole rilanciare la tradizione dell’antica arte della terracotta di Gerocarne, abbinando la qualità dei prodotti in terracotta alle tecniche della cucina popolare, che utilizzava proprio quei manufatti, vista la loro capacità di esaltare il gusto di quanto vi si prepara dentro.

Quindi, non solo un elemento di arredo e decoro ma anche un ritorno all’uso in cucina degli utensili di terracotta.

Lo show, presentato da Valerio Caparelli, direttore artistico dell’evento, si terrà venerdì 23 agosto, alle ore 22.00, nel Borgo dei Vasai di Gerocarne, all’interno della manifestazione “Mani Terra Gusto – emozioni nel Borgo dei Vasai”, organizzato dall’amministrazione comunale con il patrocinio di: Regione Calabria, Provincia di Crotone, GAL Terre Vibonesi, Unindustria Calabria, Camera di Commercio di Vibo Valentia, sezione Calabria Touring Club Italia, Slow Food Calabria, Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche della Calabria, Accademia Italiana della Cucina.

Protagonisti saranno anche le tante realtà calabresi che promuoveranno i loro prodotti tipici nel “Villaggio del Gusto”, area dedicata alle eccellenze enogastronomiche che i numerosissimi ospiti potranno degustare acquistando un ticket del valore di 10 euro, con cui si potrà anche apprezzare il Piatto del Borgo, un originalissimo primo piatto, dal sapore tutto tipico, che oltre a far bene per il buon sapore del suo gusto farà soprattutto bene alla Parrocchia di Gerocarne, che utilizzerà l’intero ricavato della serata per sostenere le attività sociali e solidali che promuove responsabilmente per la comunità locale.

“Sono molto felice di poter offrire la mia arte culinaria a questa importantissima manifestazione – ha dichiarato chef Mazzei – e sono veramente entusiasta della forza di questi manufatti in terracotta, partner eccezionali in cucina per tutti i cuochi e per quanti si dilettano per passione a esaltare il gusto dei nostri prodotti. Li utilizzerò certamente in uno dei miei ristoranti di Londra, facendoli conoscere ai tanti avventori che apprezzano la cucina meridionale che propongo ogni giorno, ma soprattutto per promuoverli come elemento di richiamo e identità delle nostre tradizioni, fatte di valori e storia che non possiamo e non dobbiamo dimenticare”.