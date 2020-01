Copertura Iliad down in Calabria, U.Di.Con.: “L’azienda provveda ad eliminare il disservizio e rimborsare gli utenti”

“Da due anni sul mercato telco italiano, la società Iliad non ha ancora una buona copertura su molti territori italiani – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – approdata nel nostro Paese come una vera e propria rivoluzione in relazione sia al prezzo sia al piano tariffario offerto, non si può certo dire che garantisca una buona copertura di linea”.

“Infatti, a dimostrazione di quanto detto, da lunedì 6 gennaio si sono presentate varie difficoltà di connessione alla rete Iliad in molte zone della Calabria, in particolare nel territorio di Corigliano – Rossano, che persistono ancora oggi, così come ci hanno segnalato molti utenti, i quali risulterebbero con le linee isolate con conseguente paralisi delle loro attività personali e lavorative”.

“Molti cittadini stanno lamentando l’inutilizzabilità della rete mobile per i servizi di voce – dichiara sulla stessa linea il Responsabile Provinciale dell’U.Di.Con. di Cosenza, Ferruccio Colamaria – a causa del down delle linee, gli utenti risulterebbero impossibilitati a svolgere attività elementari come una semplice telefonata. Non possiamo far sì che questo disservizio persista ulteriormente e per questo motivo – conclude Colamaria – chiediamo alla società di porre in essere tutte le azioni necessarie al ripristino dei servizi tempestivamente e chiediamo, inoltre, che gli utenti coinvolti dal disagio vengano rimborsati”.