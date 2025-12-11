Coppa Italia Tae-Kwon-Do ITF: splendida prova della MPC Evolution a Fondi

Si è svolta il 23 novembre a Fondi la Coppa Italia di Tae-Kwon-Do ITF, una delle manifestazioni più attese ed importanti del calendario nazionale. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, impegnati su 5 tatami sempre in piena attività e seguiti da più di 30 arbitri, a testimonianza di un’organizzazione solida e di una giornata sportiva intensa e ben strutturata.

La MPC Evolution ha preso parte alla competizione con le scuole di Gasperina, Vallefiorita e Montepaone, guidate rispettivamente dal Maestro Vincenzo Voci IV dan, dal Maestro Salvatore Paone IV dan e dall’Istruttore Antonio Galati III dan.

La loro presenza si è fatta sentire non solo sul piano tecnico ma anche su quello organizzativo: Voci e Galati hanno infatti ricoperto il delicato ruolo di arbitri nei rispettivi tatami, mentre il Maestro Paone ha accompagnato gli atleti come coach, forte della sua lunga esperienza agonistica. Al suo fianco, l’Aiuto Istruttore Giovanni Paone II dan, sempre paziente e generoso, che ha contribuito a sostenere il gruppo durante le varie fasi della gara.

Il medagliere racconta di ben 25 medaglie su 17 allievi provenienti dalle tre scuole.

Il bilancio della giornata però va ben oltre le medaglie: ciò che emerge con forza è il percorso di crescita costante che caratterizza la MPC Evolution.

Un percorso che abbraccia non solo il miglioramento tecnico dei praticanti, ma anche il loro sviluppo umano, grazie a una comunione di intenti che unisce i vari centri sotto la guida del Maestro Pantaleone Clericó VI dan, direttore tecnico attento e sempre prodigo di consigli.

La Coppa Italia di Fondi si chiude così con un risultato che parla di entusiasmo, coesione e determinazione. Una conferma del lavoro svolto da ben 25 anni a questa parte e uno stimolo a proseguire con la stessa energia verso i prossimi appuntamenti.