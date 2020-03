Coppia con accento del Nord bloccata e aggredita verbalmente nel catanzarese

Prima aggrediti verbalmente, poi bloccati all’ingresso di un supermercato semplicemente perchè parlavano con un accento nordico e quindi scambiati per possibili “untori” in periodo di Coronavirus.

E’ accaduto a Sellia Marina, nel Catanzarese, dove alcuni cittadini hanno persino allertato carabinieri e polizia locale. Il primo approccio negativo è avvenuto in una farmacia, dove una donna ha pesantemente apostrofato una coppia di coniugi anziani, “colpevoli” di parlare con un accento del Nord.

In poco tempo la voce si è sparsa in paese e quando la coppia ha provato ad entrare in un vicino supermercato, è stata immediatamente bloccata da un gruppo di persone. Quando sono arrivare le forze dell’ordine è emersa la verità’: la coppia ha vissuto per molti anni al Nord Italia, ma da tanto tempo si è trasferita a Sellia Marina da dove non si è spostata negli ultimi tempi.

Chiusi gli accertamenti, dopo un panico ingiustificabile e allarmi lanciati anche attraverso i social, la coppia ha potuto completare la spesa nel supermercato prima di rientrare a casa.