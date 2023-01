Coppia trovata morta in una villetta, ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia è stata trovata senza vita in una villetta alla periferia di Trani, nella provincia Bat. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di omicidio-suicidio.

Un uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate per poi impiccarsi nello stesso luogo. La donna, 44 anni, è stata colpita più volte con un’arma da taglio. L’uomo, 52 anni, è stato ritrovato nel giardino dell’abitazione di campagna, di loro proprietà.

Si ignorano per ora le cause, forse una violenta lite tra i coniugi, non è ancora chiaro cosa sia accaduto. La figlia della coppia non era in casa quando si sono svolti i fatti. I Carabinieri hanno già ascoltato alcune persone.

Ad allertare gli operatori sanitari del 118 una parente, che non aveva notizie della coppia da qualche ora. Da una prima ricostruzione, pare che la donna abbia trovato il corpo della signora riverso sul pavimento all’interno, con diverse ferite d’arma da taglio sul torace; mentre l’uomo si trovava all’esterno.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la scientifica per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e recuperare l’arma, ancora non ritrovata.