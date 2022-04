Coppia uccisa a colpi d’arma da fuoco nella loro auto

Duplice omicidio ieri sera in Calabria. Le vittime sono un uomo e una donna uccisi a colpi d’arma da fuovo nelle campagne di Castrovillari.

I corpi, crivellati di colpi, erano all’interno di un’automobile in contrada “Giammellona”, in una zona isolata. Il cadavere dell’uomo era nel vano portabagagli della vettura, mentre quello della donna era al posto di guida.

I carabinieri, secondo quanto si é appreso, avrebbero già identificato le due persone uccise, ma la loro identità non viene al momento ufficializzata in attesa che si concludano alcuni accertamenti investigativi.

Secondo quanto si apprende, l’uomo aveva 57 anni ed era noto alle forze dell’ordine mentre la donna, di origini extracomunitarie, era la sua compagna. Dalle prime indagini dei carabinieri, sarebbero stati uccisi qualche ora prima il ritrovamento dei cadaveri. Sui corpi delle vittime sono stati rilevati numerosi fori provocati dai colpi di arma da fuoco.

Al momento non viene esclusa nessuna pista. L’ipotesi che viene tenuta in maggiore considerazione, comunque, é quella di una vendetta maturata negli ambiente della criminalità, non si sa ancora se comune o organizzata.