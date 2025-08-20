Cordæ – Suoni dal Silenzio, Giorgio Caporale solo guitar live a Badolato Borgo il 26 agosto

Il 26 agosto, alle 21.30, nella suggestiva cornice architettonica che circoscrive l’iconica Chiesa dell’Immacolata, a Badolato Borgo, approda Cordæ – Suoni dal Silenzio, una performance musicale che ha tutti i connotati di un’operazione artistica site-specific legata al movimento della Spop Art, che proprio da Badolato prende vitalità.

Protagonista il chitarrista Giorgio Caporale, che porta sul palco una tavolozza sonora ricchissima: un minimo di 8 strumenti tra chitarre elettriche e acustiche ed effettistica varia. L’identità sonora è data da composizioni originali e brani strumentali costruiti su scale modali, loop, delay, ottave e accordature aperte.

Così come da un ampio uso di armonici naturali, tessiture ritmiche su chitarra, con influenze world/jazz/classica. Un viaggio sonoro che attraversa il Mediterraneo, il jazz, la sperimentazione ambient, in uno stile personale e riconoscibile, che negli anni lo ha caratterizzato e che oggi si declina in modo esclusivo per il borgo di Badolato. “Ogni nota dev’essere l’eco di una storia mai raccontata. In un posto del genere la storia è già scritta nella pietra. Io devo solo tradurla in suono”, dichiara Caporale.

L’evento è promosso ed organizzato dalla Pro Loco Badolato APS nell’ambito del progetto “Casa delle Arti e delle Culture”, con il patrocinio del Comune di Badolato, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dell’UNPLI Calabria e della Compagnia Teatro del Carro/Residenza Teatrale “MigraMenti”, con la preziosa collaborazione della Confraternita dell’Immacolata e di un gruppo di artisti locali impegnati nel coordinamento e nell’allestimento. Il testo critico dell’operazione porta invece la firma di Elisa Longo, poetessa, storica dell’arte e direttrice del Museo d’Arte del Bosco della Sila.

“La regola è ripartire dall’Arte ben contestualizzando, adattandone cioè strumenti, mezzi e potenzialità alle proprie necessità, anche dove le urgenze pratiche sembrano insormontabili e poco accoglienti rispetto a certe aspirazioni apparentemente astratte. In questo clima si è coltivata l’idea di Cordæ – Suoni dal Silenzio, un nuovo atto della Spop Art badolatese, un intervento musicale che esce dalle logiche del momento di spettacolo e chiama alle arti Giorgio Caporale, musicista eclettico e anticonvenzionale, con un particolare background nell’universo delle arti visive e un’educazione alla flessibilità, alla versatilità e allo “scandalo”, che fa di lui un chitarrista atipico e “Spop”.