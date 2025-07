Cordoglio e tristezza per Emanuele e la piccola Giorgia: domani a Catanzaro i funerali

Si terranno domani, martedì 29 luglio, alle ore 16.30, nella chiesa dell’Immacolata di Catanzaro, i funerali di Emanuele Scafidi, 35 anni, e della sua figlioletta Giorgia, di appena 7 anni, vittime del drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Emilia, alla periferia sud del capoluogo.

Padre e figlia viaggiavano su una Volkswagen Golf quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente con una Fiat Panda. L’impatto è stato violentissimo.

Emanuele è morto sul colpo, mentre per Giorgia i soccorritori hanno tentato disperatamente di rianimarla ma purtroppo senza esito.

Emanuele era un pizzaiolo molto conosciuto in città. Gestiva il locale “Street 23”, con due sedi – una in via Indipendenza e una al Lido, inaugurata a maggio.

Sui social, nei messaggi di cordoglio e di dolore, ci sono le foto in cui è sempre con il sorriso. Tutti lo ricordano come “un gigante buono” innamorato della sua famiglia e del suo lavoro.