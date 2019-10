Cordoglio per la scomparsa di Bruno Fabrizi

Ulderico Nisticò ricorda con dolore le belle qualità umane e professionali di Bruno Fabrizi, e ne ritiene la scomparsa una perdita per tutta la cultura del nostro territorio.

Bruno Fabrizi, laureato presso l’Università di Firenze in Architettura, ha ricoperto diversi incarichi di progettazione e direzione dei lavori nell’ambito della ristrutturazione di edifici pubblici tra cui i lavori di ristrutturazione del plesso Ospedaliero di Soverato, il recupero e l’adeguamento dell’Ospedale Madonna dei Coeli in Catanzaro, lavori per l’impianto di distribuzione secondaria dei gas medicali dell’Ospedale Madonna dei Coeli in Catanzaro anno 1980, il restauro dell’Oratorio monumentale della chiesa del S.S.Rosario di Catanzaro, il restauro statico del Duomo di Catanzaro.

Ha curato il restauro della chiesa di S. Maria della Stella in Catanzaro, il restauro della chiesa medievale di San Nicola di Catanzaro, il restauro della chiesa di San Rocco di Catanzaro, il restauro dell’edificio Emilianda di particolare pregio architettonico ambientale di proprietà privata nel comune di Squillace, ha fornito una consulenza specialistica per lavori di restauro delle coperture e delle cortine interne della Chiesa di Santa Barbara di Taverna.

Inoltre ha seguito la progettazione e direzione dei lavori di opere d’arte immobili tra cui il restauro degli altari marmorei della chiesa del Carmine in Catanzaro, il restauro dell’ altare ligneo e dei fregi monumentali dell’oratorio del Carmine in Catanzaro, il restauro degli altari marmorei lignei e dell’altare maggiore in meccatura d’argento della chiesa della Stella in Catanzaro.

Oltre alla Laurea in Architettura, è stato docente del corso di ”Museografia” nel 1999, Sovrintendente Onorario presso il Comune di Santa Severina (Crotone) dal 1980 al 1985, ha curato diverse pubblicazioni riguardanti i Beni Culturali in Calabria ed ha condotto innumerevoli ricerche visive.