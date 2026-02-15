Coriandoli e resilienza: il Carnevale 2026 di Soverato è un trionfo di sorrisi

Più forte della pioggia, resiliente alle intemperie, Soverato ha festeggiato il suo Carnevale riempiendo le strade cittadine di coriandoli, gioia e Famiglie.

Lino Gerace sul palco, tanti volontari ad assicurare la tranquillità della giornata, festose sfilate in maschera di bambini di età compresa tra gli zero ed i cento anni.

Ancora una volta la Festa è cresciuta al ritmo della musica a palla e della voglia di tutti di trascorrere una domenica spensierata e divertente.

Principesse, tigrotti, maghi e Moschettieri, tantissime le maschere che hanno conquistato la scena in una Perla dello Jonio trasformata in un sambodromo brasiliano.

La bellezza di questa festa a cielo aperto nasce dalla sinergia di intenti : divertirsi in letizia, coinvolgendo passanti e vicini e, soprattutto, sorridendo con serenità.

Tra i tanti quadri, ad inaugurare la sfilata è stato “Il Pollaio” creato dai Sognattori di Antonio Pittelli. A seguire la fantasia al potere, con mille coreografie e tanta simpatia espressa dai figuranti e dai protagonisti. Particolari ” I fiori di Soverato”, con le Mamme della Scuola della gerardine, dal borgo superiore, colorati e festosi. Il carro dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, caratterizzato da disco dance e tante maschere per sottolineare l’inclusione nella diversità.

Le scuole di danza, tanti bambini, carri carnevaleschi creati con maestria, così come le coreografie poste in essere… Insomma una festa travolgente per la cui piena riuscita ognuno ha dato il proprio contributo senza risparmiare energie ed impegno.

In mezzo alla gente il Sindaco Daniele Vacca ed il Vice Sindaco Lele Amoruso ( in versione dj) che, insieme a tanti volontari, hanno festeggiato, lanciato coriandoli, ballato, rendendo grande ed entusiasmante il Carnevale soveratese 2026 per svariate migliaia di persone.