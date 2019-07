Corigliano Rossano – Oggi il giuramento dell’ing. Flavio Stasi, 1° Sindaco della città

Una data storica, non solo per il territorio ionico-silano cosentino ma per l’intera Calabria. Questo 2 Luglio 2019 segna infatti la prima seduta consiliare della nuova città (terza della regione, tra quelle non capoluogo, con i suoi 77.220 abitanti) nata il 30 gennaio 2018 dall’unione tra Corigliano e Rossano e sancita dalla sovranità popolare, tramite referendum.

L’apertura dei lavori – con all’odg il giuramento del 1° sindaco Flavio Stasi, 36 anni, ingegnere – è prevista per le 18:00 presso la sala delle adunanze consiliari di piazza SS. Anargiri – area Rossano. Nella stessa seduta, sarà comunicata anche la squadra che lo affiancherà in giunta nell’arco del quinquennio. Stasi – lo ricordiamo – è stato eletto, nel turno di ballottaggio del 9 giugno, con una percentuale di voti molto alta (il 72,56%) rispetto a quella ottenuta dal suo sfidante Giuseppe Graziano, consigliere regionale di Forza Italia (27,44%).

