Coronavirus, 1297 nuovi contagi e 8 decessi accertati in Italia nelle ultime 24 ore

Sono 1.297 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus registrati in tutta Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ieri l’incremento era stato pari a + 1.695, due giorni fa di +1.733 contagi.

Il tutto a fronte di circa 30mila tamponi in meno, calo in una certa misura fisiologico in collegamento con il weekend: 76.856 oggi mentre ieri erano stati 107.658. Sono 277.634 gli italiani e le italiane che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei tamponi effettuati nel nostro Paese è di 9.219.257, per 5.538.028 casi analizzati.

I decessi riscontrati da ieri sono otto, a fronte delle 16 vittime del bollettino di ieri e le 11 del giorno precedente, per un totale di 35.542 vittime.

Le persone guarite dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono invece 210.015, mentre ad essere attualmente positivi sono in 32.078. Ci sono 133 persone in terapia intensiva, 12 in più di ieri, mentre 1.683 sono i pazienti in ospedale – ieri erano 1620. In tutta Italia ci sono 30.262 persone in isolamento domiciliare.