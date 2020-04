Coronavirus, 13 nuovi casi positivi riscontrati all’ospedale di Catanzaro

Tredici nuovi tamponi positivi su 303 totali analizzati. Questo il dato che giunge dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per i tamponi eseguiti sui pazienti tra ieri sera e stanotte.

I nuovi 13 casi positivi al Covid provengono: 7 dalla provincia di Catanzaro, 3 da quella di Crotone e 3 da Vibo Valentia. Eseguiti per Catanzaro 190 test, per Crotone 58 e per Vibo 55 tamponi. 14 già noti positivi, 2 a Catanzaro, 8 a Crotone e 4 a Vibo Valentia. In corso 38 test. I negativi sono 276.