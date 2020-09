Coronavirus, 1397 nuovi casi e 10 decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore

Contagi ancora in crescita: più 1.397. Anche i decessi aumentano: più 10 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 6. Sono i nuovi dati sul Coronavirus in Italia diramati dal Ministero della Salute.

I casi totali salgono a 272.912 mentre i morti a 35.507. Eseguiti però meno tamponi: 92.790, circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri.

Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120.

Aumenta però anche il numero dei guariti o dimessi: +289 (ieri +257) per un totale di 208.490. Non c’è nessuna regione a zero contagi. Il Molise, che ieri vantava zero casi di nuova positività, oggi ne conta due.