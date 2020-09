Coronavirus, 1733 nuovi contagi e 11 morti accertati in Italia nelle ultime 24 ore

Continuano ad aumentare in Italia i contagi da coronavirus, il bollettino di oggi 4 settembre del ministero della Salute parla di 1733 nuovi casi e 11 morti, ieri i contagi erano stati 1.397 con 10 decessi.

Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. È boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri), per un totale di 9.034.743.

Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289). Il totale di casi è ora di 274.644 contagiati. Le persone decedute in totale sono 35.518.