Coronavirus, 1907 nuovi casi e 10 morti in Italia nelle ultime 24 ore

In aumento il numero dei casi di Coronavirus in Italia, dove il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto quota 294.932 (+1.907 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.585). I guariti sono 216.807 (+853 nelle ultime 24 ore, ieri erano 689) e i morti 35.668 (+10 , ieri erano 13).

Lo rende noto il Ministero della Salute con il bollettino di oggi, venerdì 18 settembre, reso noto dal ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati. In Italia attualmente si registrano 42.457 casi attivi (+1.044).

Di questi 2.387 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 208 in terapia intensiva. La Lombardia è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+224) seguita da Campania, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Veneto. Boom in Sicilia, solo la Basilicata a zero casi. Sono 99.839 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 10.246.163 dall’inizio della pandemia.