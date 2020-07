Coronavirus, 21 le persone decedute in Italia nelle ultime 24 ore

Il Coronavirus in Italia non arresta la sua diffusione: il numero dei nuovi casi resta sopra quota 200 ormai da tre giorni: nelle ultime 24 ore, si sono registrati +235 contagi, ieri erano +223 e due giorni fa +201.

Preoccupa la regione Lazio dove, il 4 luglio, l’incremento di casi totali segna un +31 nelle ultime 24 ore. Il dato di oggi, 4 luglio, arriva a fronte di un numero di tamponi pressoché uguale a quello di ieri: oggi sono stati analizzati 51.011 test, ieri i tamponi eseguiti erano 50.096.

Mentre i casi totali arrivano a quota 241.419, il bollettino della Protezione civile, sotto la voce dei decessi, mostra un totale di 34.854: nelle ultime 24 ore, sono morte 21 persone affette da Covid, incremento superiore rispetto al 3 luglio, quando i decessi registravano un +15. I guariti totali, invece sono arrivati alla cifra di 191.944.

Le pressione nelle strutture ospedaliere continua a ridursi. Dei 14.621 attualmente infetti, 71 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 79). I ricoverati con sintomi sono 940, mentre, in isolamento domiciliare, si trovano 13.610. Dall’inizio del monitoraggio, sono stati eseguiti 5.599.826 tamponi per un totale di casi testati pari a 3.377.073.