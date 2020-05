Sono 3.593 le persone identificate in Calabria nella scorsa settimana dagli agenti della polizia compartimento Polfer con l’ausilio di 201 pattuglie presenti nelle stazioni ferroviarie di competenza.

L’attivita’ si svolta in concomitanza con i controlli dei passeggeri in arrivo presso gli scali ferroviari calabresi, per verificare le motivazioni prodotte dai viaggiatori in questi giorni caratterizzati dall’emergenza coronavirus.