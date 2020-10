Coronavirus, 37 nuovi positivi registrati al Pugliese di Catanzaro

In attesa del bollettino giornaliero della Regione Calabria arriva il report del laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, che si occupa di processare i tamponi nell’area centrale della Calabria.

Nelle ultime ventiquattro sono stati esaminati 789 test, di cui 652 provenienti dal Catanzarese, 107 dal Crotonese e 30 dal Vibonese.

Hanno dato esito positivo al Coronavirus 37 tamponi: 27 in provincia di Catanzaro e 10 in quella di Crotone. Al momento nessun nuovo contagio, invece, in provincia di Vibo.