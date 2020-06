Coronavirus, 44 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 44 morti, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile relativi a oggi, 14 giugno. Ieri le vittime erano +55, due giorni fa +56.

I morti dall’inizio del monitoraggio della pandemia sono in totale 34.345. Le persone attualmente positive nel nostro Paese sono 26.274, nelle ultime 24 ore sono state registrati –1211 casi di positività.

In Italia sono stati registrati 236.989 casi totali: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 338, ieri erano +346 e due giorni fa +163. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 4.620.718 tamponi, +56.527 in 24 ore (ieri invece erano stati +49.750). In totale sono stati testati 2.846.621 casi.

Le persone guarite sono in tutto 176.370, di cui 1505 nelle ultime 24 ore. Sono 3594 le persone ricoverate in ospedale, 209 in terapia intensiva: –11 rispetto al bollettino diffuso ieri. Mentre in isolamento domiciliare ci sono 22.471 persone.