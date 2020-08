Sono 481 i nuovi casi di contagio emersi nelle ultime 24 ore su 52.658 tamponi elaborati; ieri erano stati 412 su 40.642 test.

Nell’ultimo giorno sono decedute 10 persone in Italia. I soggetti attualmente positivi al virus sono pari a 13.791, in aumento di 230 in 24 ore.

La situazione negli ospedali: sono 779 (-22) i pazienti nei reparti Covid-19, mentre sono 53 (+4) i degenti in terapia intensiva.