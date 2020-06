Coronavirus, 56 sono le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Italia

Secondo i dati diffusi attraverso il bollettino di oggi, 12 giugno, della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono diminuiti i nuovi casi di contagio da Coronavirus. 56 sono le vittime registrate nelle ultime 24 ore, dato analogo a quello di ieri (+53), mentre due giorni fa il dato relativo era di +71, tre giorni fa +47.

Dall’inizio del monitoraggio della pandemia in Italia sono quindi state verificati 34.223 decessi di persone risultate positive a Covid-19. Le persone attualmente positive sono 28.997, con un calo di 1.640 persone rispetto al giorno prima.

Il numero compressivo di casi di Coronavirus rilevati nel nostro paese dal monitoraggio della Protezione Civile arriva così a quota 236.305: +163 nelle ultime 24 ore oggi, mentre ieri erano +379 e due giorni fa +202. Sono 4.514.441 i tamponi effettuati in Italia dall’inizio dell’emergenza : +70.620 in 24 ore (ieri l’aumento era di +62.472). Sono 2.784.196 i casi testati in totale.

Complessivamente in Italia sono state registrate 173.085 guarigioni, +1.747 nelle ultime 24 ore. Meno di 4mila persone (3.893) si trovano in ospedale, di cui 227 in terapia intensiva: 9 persone in meno rispetto a ieri, quando erano 236. In isolamenti domiciliare ci sono a oggi 24.877 persone.