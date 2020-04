Coronavirus, 67 i casi di contagio di bambini e ragazzi in Calabria

Secondo i dati forniti per ogni regione dall’Istituto nazionale di sanità in Calabria ci sono 67 casi di contagio Covid19 fra i minori di 19 anni. Sono infatti 20 i casi positivi fra 0 e 9 anni e 47 quelli tra i 10 e 19 anni: in totale al momento il 2,2% e il 5,1% dei contagi calabresi.

Il dato emerge dall’ultimo aggiornamento del servizio di “Sorveglianza Integrata” fornito per ogni regione dall’Istituto Superiore di Sanità. A dimostrazione, dunque, che il contagio si sta verificando anche tra bambini e ragazzi.

I contagiati nelle altre fasce anagrafiche sono 88 tra i 20 e i 29 anni; 86 tra i 30 e i 39 anni; 150 tra i 40 e i 49 anni; 169 tra i 50 e i 59 anni; 157 tra i 60 e i 69 anni; 93 tra 70 e i 79 anni; 76 tra gli 80 e gli 89 anni; 29 over 90 e 4 non noti. L’età media è di 53 anni.