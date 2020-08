Coronavirus, 996 nuovi casi e 9 morti in Italia nelle ultime 24 ore

In Italia ci sono 269.214 casi di Coronavirus (+996 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.365) dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 207.653 (-883 nelle ultime 24 ore, ieri erano 312), i morti 35.483 (+6, ieri erano 4).

È quanto emerge dal bollettino sul Coronavirus di oggi, lunedì 31 agosto, reso noto dal ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati.

In Italia attualmente si registrano 26.078 casi positivi. Solo Molise e Basilicata a zero casi, boom di nuove infezioni in Campania.