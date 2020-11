Coronavirus a Catanzaro, entro giovedì operativa una tensostruttura “drive through” (DTD) allestita dall’Esercito

Una tensostruttura “drive through” (DTD) allestita dall’Esercito per i tamponi nel capoluogo. È quanto verrà realizzato, su richiesta del sindaco Sergio Abramo e del delegato regionale all’emergenza Covid Antonio Belcastro, fra domani e mercoledì mattina nel piazzale della stazione della funicolare del quartiere Sala. Il drive through sarà attivo dal pomeriggio di mercoledì o, al massimo, da giovedì mattina.

“Grazie alla sinergia instaurata fra Esercito, Asp, amministrazione comunale e Amc verrà alleggerito, tramite questo fondamentale e concreto supporto, il lavoro dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio, consentendo a quanti abbiano bisogno di sottoporsi a tampone, senza la necessità di recarsi in ospedale, di utilizzare la tensostruttura montata nel parcheggio della funicolare”.

Il primo cittadino ha eseguito questa mattina un sopralluogo nell’area insieme a Belcastro delegato Regionale, al Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, al comandante del 2° Reggimento Aves “SIRIO” di Lamezia Terme, ai responsabili dell’Asp Giuseppe Caparello (dipartimento Prevenzione) e Maria Rosaria Maione (dipartimento Cure primarie).

Hanno partecipato anche l’amministratore unico di Amc Marco Azzarito Cannella, il vicecomandante della Polizia locale Amedeo Cardamone, il tenente colonnello Franco Basile, personale dell’Amc e dell’ufficio tecnico comunale.

Un medico dell’Esercito, coadiuvato da due infermieri sottoufficiali della Marina militare e con la supervisione del direttore responsabile dell’Ospedale militare di Messina colonnello Alfonso Zizza, effettuerà materialmente le procedure con i tamponi forniti dall’Asp. La tensostruttura rientra tra i 200 “Drive Through – Difesa” allestiti sul tutto il territorio nazionale e fortemente voluti dal Ministro della Difesa on. Guerini.

“Questa collaborazione – ha aggiunto Abramo – è un aspetto importante per aumentare la risposta all’emergenza Covid del sistema sanitario non solo catanzarese, ma di tutta la Regione. Ringrazio tutti gli enti coinvolti per la disponibilità dimostrata: fare rete fra istituzioni è l’unica strada percorribile per alzare un muro contro il contagio di questo subdolo coronavirus”.