Coronavirus – Alitalia cancella alcuni collegamenti con la Calabria

L’emergenza coronavirus in Italia sta spingendo alcune compagnie aeree a cancellare o diminuire i voli da e per le maggiori città italiane per contenere la diffusione del virus. Lo rende noto la Sacal, società che gestisce gli scali calabresi. Anche gli aeroporti calabresi, quindi, saranno interessati dalla cancellazione di alcuni voli, anche a causa della sensibile riduzione delle prenotazioni.

Ieri pomeriggio la compagnia aerea Alitalia ha comunicato la cancellazione di alcuni collegamenti dagli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria a partire dal prossimo 9 marzo e fino al 28 dello stesso mese.

Per quanto riguarda l’aeroporto di Lamezia Terme i voli sono Lamezia – Roma delle ore 15:30; Roma- Lamezia delle ore 13:25; Lamezia – Milano Linate delle ore 06:00; Milano Linate- Lamezia delle ore 22:00; Per quanto riguarda lo scalo di Reggio Calabria i voli sono Milano – Reggio Calabria delle ore 13:35; Reggio Calabria – Milano delle ore 16:00.