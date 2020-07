Coronavirus, altri 8 positivi al primo tampone: sono parenti della bimba di 4 anni

Ci sono altri otto casi positivi al primo tampone del Coronavirus a Cosenza: si tratta di otto persone parenti della bimba risultata positiva.

Lo ha riferito con un post su Facebook il sindaco Mario Occhiuto, che ha dichiarato: “Sono in costante contatto con il dottor Mario Marino, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp, per assicurarmi che la situazione rimanga sotto controllo come avvenuto per i pochi precedenti casi occorsi in città”.

Il primo cittadino ha inoltre affermato che nella giornata di domani partirà uno screening più esteso.