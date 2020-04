Coronavirus: altri quattro positivi riscontrati al Pugliese di Catanzaro, confermato un decesso

Quattro nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati confermati dall’Ao Pugliese-Ciaccio e riguardano tutti persone residenti nel crotonese.

L’azienda ospedaliera ha confermato anche un decesso avvenuto nel primo pomeriggio di ieri e che riguarda un paziente – una donna 80enne di Cropani – che era ricoverato nella terapia intensiva dello stesso nosocomio.

Quanto ai tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i laboratori ne hanno completato le analisi per 203 (altri 38 sono quelli ancora in corso di esecuzione), 109 dei quali provenienti dal catanzarese, 44 dal crotonese e 50 dal vibonese. Come dicevamo all’inizio solo quattro i positivi e tra quelli, appunto, provenienti dalla provincia pitagorica.

Al momento nel Pugliese-Ciaccio sono ricoverati 14 pazienti e tutti assistiti nel reparto di malattie infettive. Il bollettino dell’Azienda non ha inviato i dati relativi ai pazienti ricoverati nell’ospedale universitario “Mater Domini”.