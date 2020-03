Coronavirus, Anelli: “Se arranca la Lombardia, in Calabria potremmo non farcela”

Il coronavirus si sta velocemente diffondendo anche al Sud, dove diviene sempre più preoccupante la situazione nei presidi ospedalieri. Nosocomi colmi e carenza di personale sanitario. Prima del coronavirus c’erano 1.582 posti in terapia intensiva negli ospedali pubblici delle sette regioni del Sud. In tutta Italia sono 5.395. Il dipartimento Tutela della Salute della Calabria nei giorni scorsi ha effettuato una ricognizione sulle dotazioni di posti letto di Terapia Intensiva negli ospedali regionali. All’esito delle verifiche è emerso che i posti disponibili sono complessivamente 107.

A lanciare l’allarme riguardo l’emergenza coronavirus al Sud è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, che ha dichiarato su Repubblica.it: “Se arranca la Lombardia, che non ha fatto tagli nei posti letto e ha il rapporto tra popolazione e ospedali maggiore d’Italia, figuriamoci cosa può succedere al Sud, dove abbiamo enormi svantaggi in termini di attrezzature e di personale”. Ma la vera emergenza prospettata da Anelli riguarda proprio la Calabria. “In Puglia e Campania forse potremmo farcela – dice ancora Aneli – e anche in Sicilia potremmo riuscire a reggere come in Lombardia; ma in Calabria non credo proprio.”

Lo scenario è quello di una guerra, ma ai soldati-medici dal fronte “mancano mascherine, camici e visiere. Il ministro – conclude Anelli – mi ha assicurato stamattina che la distribuzione alle Regioni è avvenuta, ma io continuo a ricevere segnalazioni da medici in tutta Italia. Ma si può combattere così la guerra a un nemico che ha già spedito un centinaio di medici generici in quarantena?”

Posti Terapia Intensiva Ospedali hub Calabria

Pugliese Ciaccio di Catanzaro 16 più 1 riservato a pazienti che manifestino i sintomi di malattie infettive diffusive. Al policlinico Mater Domini ve ne sono 8. All’ospedale Annunziata di Cosenza ne risultano 17 mentreal grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria 13.

Posti Terapia Intensiva Ospedali spoke Calabria

Negli ospedali spoke, il censimento ha consentito di individuare 2 posti all’ospedale di Castrovillari, a Cetraro 6, a Crotone 4, a Lamezia Terme 10, a Locri 9, a Polistena 12, a Rossano 4 e a Vibo Valentia 6.