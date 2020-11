Coronavirus, arrivati i tamponi rapidi a Lamezia e Soverato: al via lo screening

Tamponi rapidi appena arrivati a Lamezia e Soverato. Lo annunciano in una nota l’amministrazione comunale congiuntamente alla terza commissione le quali sottolineano che premeranno affinché venga effettuato dall’Asp uno screening per Covid-19 alla popolazione scolastica che svolgerà attività in presenza.

Tamponi a tappeto dunque grazie al personale infermieristico assunto dall’azienda nelle scuole e con l’aiuto della Croce Rossa e di altre forze del mondo del volontariato (anche il Lions club ha offerto disponibilità a collaborare).

Un’indicazione non casuale quella data dagli amministratori visto che le scuole della città sono state chiuse dopo l’ordinanza dell’Asp di Catanzaro che a causa dell’andamento epidemiologico stava incontrando difficoltà con il tracciamento e la gestione dei contagi. Contestualmente, specifica l’amministrazione, va assicurata l’immediata esecuzione dei tamponi molecolari ai soggetti risultati positivi.