Coronavirus, Asl di Bari: “29 pugliesi positivi dopo un viaggio in Calabria”

Sono risultati positivi al coronavirus, 29 passeggeri di un pullman rientrato in Puglia da un viaggio in Calabria. In totale, nella giornata di oggi, sono 65 i test – sui 2753 processati in Puglia – che hanno dato esito positivo. Di questi, 56 sono stati rilevati in provincia di Bari.

“29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria – spiega il dg della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce – 8, invece, sono contatti stretti di casi già individuati. Sugli altri invece sono in corso gli approfondimenti del dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai”.

Inoltre, rende noto l’Asl “Per i nuovi casi, non collegati a focolai preesistenti, il servizio di Igiene aziendale sta prontamente ricostruendo le catene di contagio”.