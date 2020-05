Coronavirus, bollettino del 25 maggio della Protezione civile. 92 le vittime nelle ultime 24 ore

La Protezione civile ha diffuso il quotidiano bollettino sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 32.877 morti dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia, ieri erano 32.785. Sono dunque 92 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Ieri l’aumento era stato di +50.

Prosegue la diminuzione graduale delle persone “attualmente positive” al virus. A 17 giorni dal decremento record di -6.939 pazienti affetti da Covid-19, oggi è stata registrata una diminuzione di -294 persone infette (ieri il calo era di -1.158 , due giorni fa di -1.570, tre giorni fa di -1.638). Il totale degli attualmente positivi al virus è al momento di 55.300 persone (ieri era a quota 56.594).

I casi totali di persone colpite dal virus sono ormai arrivati a quota 230.158 dall’inizio del monitoraggio. Ieri erano 229.858: i nuovi contagi registrati sono quindi +300 in 24 ore (ieri era di +531, due giorni fa era di +669, tre giorni fa di +652). Il totale dei tamponi è arrivato a quota 3.482.253, con un freno sui nuovi tamponi come ogni lunedì (oggi + 35.241, ieri +55.824). Ieri il totale era a quota 3.447.012. Il totale dei casi testati è di 2.219.308 (ieri il totale dei casi era arrivato a quota 2.198.632).

Quanto alle persone guarite nelle ultime 24 ore, si registrano 1.502 pazienti guariti a fronte dei 1.639 di ieri e dei 2.120 di due giorni fa. Il totale è di 141.981. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è ora di 8.185 (ieri erano 8.613). I pazienti in terapia intensive sono 541 (ieri erano 553). In tutta Italia sono al momento sono 46.574 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 47.428).