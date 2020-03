Coronavirus, bollettino della Protezione Civile: 5883 contagiati e 233 morti. I dati regione per regione

Questo il bilancio dei contagi da coronavirus in Italia comunicato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa delle ore 18. Oggi, sabato 7 marzo 2020, sono guariti 66 pazienti (589 pazienti guariti in totale).

I casi positivi ad oggi sono 5061, di cui 567 ricoverati in terapia intensiva. In 1843 sono ricoverati in isolamento domiciliare. Le persone decedute sono in totale 233, con un aumento di 36 morti rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei contagiati è di 5883 (compresi i guariti e le vittime).

La maggior parte degli infetti si trova ancora in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Con Borrelli, presente in conferenza stampa anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che da oggi, sul sito ufficiale, è possibile consultare una cartina geografica dell’Italia che indica tutti i casi di contagio nel nostro Paese.