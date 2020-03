Coronavirus, bollettino della Protezione civile: 5974 nuovi positivi e 889 morti. I dati Regione per Regione

I dati della protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia sabato 28 marzo. Stando a quanto reso noto, il numero dei contagiati è salito a 92.472 contagiati, di cui 12834 guariti e 10.023 decessi morti. Dei casi positivi, 39533 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 3856 sono i ricoverati in terapia intensiva.

Il numero dei casi positivi Covid-19 in Italia è ad oggi, sabato 28 marzo, di 92.472 (+ 5974 rispetto ai dati di ieri), di cui 12384 guariti (+1434 rispetto ai ieri) e 10023 decessi (+889 rispetto a ieri). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese.

Al momento risultano positive 70065 persone. Tra i contagiati, 39533 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 26676 sono ospedalizzati e altri 3856 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite sono ancora una volta la Lombardia, l’Emilia-Romagna, Veneto, Marche e il Piemonte. Il totale dei tamponi effettuati è di 429526.