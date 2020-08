Coronavirus, chiusa a Borgia attività commerciale a scopo precauzionale

A scopo precauzionale ho appena disposto la momentanea chiusura di un’attività commerciale a Borgia in quanto uno dei ragazzi risultato positivo a Girifalco sembra aver frequentato tale attività negli ultimi 15 giorni (circa 10 giorni fa). E’ quanto si legge in una breve nota del sindaco di Borgia, Elisa Sacco.

I proprietari ed i dipendenti stanno bene non hanno mai manifestato sintomi e in accordo con le autorità sanitarie presto si sottoporranno al tampone come da prassi… In attesa di comunicazioni ufficiali invito tutti alla calma ed a continuare a rispettare le regole.