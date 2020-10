Coronavirus, chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Borgia

“Ho appena firmato ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Borgia fino al 7 novembre incluso per 2 casi di positività riscontrate. Le classi interessate erano già in isolamento in attesa dei tamponi eseguiti sui 2 nostri cari alunni”.

“Da ora attiveremo tutte le procedure per eseguire i tamponi sui compagni di classe e sul personale docente ed Ata.

Ricordo che tutte le procedure erano state immediatamente attivate e seguite scrupolosamente compresa la sanificazione dei locali effettuata lunedì 26.10.2020 a cura della scuola stessa.

Siamo in un momento molto difficile ma ne usciremo più forti di prima. Continuerò ad aggiornarvi come sempre”. Lo rende noto con un post su Facebook il sindaco di Borgia, Elisa Sacco.