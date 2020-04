Coronavirus, commovente saluto dei medici di Catanzaro ai due pazienti di Bergamo guariti

Sono stati dimessi stamattina i due pazienti affetti da Coronavirus provenienti da Bergamo e ricoverati nelle scorse settimane all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

I due pazienti, dopo la guarigione, hanno lasciato stamattina l’ospedale catanzarese accompagnati da un commovente applauso di saluto del personale medico e sanitario che li ha assistiti in queste settimane. Ora faranno rientro in Lombardia.

I due pazienti sono trasportati con due ambulanze all’aeroporto di Lamezia Terme, da dove si imbarcheranno per rientrare in Lombardia: per i due è previsto un periodo di riabilitazione dopo la guarigione dal coronavirus.