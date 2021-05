Sono peggiorate le condizioni del consigliere comunale di Catanzaro Enrico Consolante. Risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, nelle ultime ore ha accusato problemi respiratori che lo hanno costretto al ricovero presso l’ospedale Pugliese-Ciaccio.

“Purtroppo questo virus non dà tregua – scrive lui stesso su Facebook – ma sento di essere in buone mani. State attenti che non sapete a cosa andate incontro”.